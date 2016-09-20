Томский политех создает технологию окраски драгоценных камней на реакторе

ТОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в 2017 году создадут отечественную технологию нейтронного окрашивания драгоценных и полудрагоценных камней, сообщил ТАСС заведующий лабораторией номер 33 вуза, доктор технических наук Валерий Варлачев.

"В настоящее время мы исследуем микроэлементный состав топазов из различных месторождений мира, в том числе Казахстана и Нигерии. Выбираем месторождение, с которым будем работать. В природных топазах содержится много различных микроэлементов, и мы работаем с топазами того месторождения, где они не содержат микроэлементы, из которых в результате облучения образуются долгоживущие радиоизотопы", - сказал он.

Также ученые проектируют и изготавливают новые облучательные устройства на реакторе, необходимые для увеличения объема переработки природных кристаллов. "Через год сможем выйти на опытно-промышленную технологию", - сообщил Варлачев, отметив, что в России таких камней нет. По его словам, вести такие работы можно благодаря единственному за Уралом исследовательскому ядерному реактору, который принадлежит ТПУ. "Надеемся на следующий год выйти на производительность 1-1,5 тонны кристаллов в год" - рассказал ученый.

Варлачев уточнил, что у вуза есть заказы на облучение камней. В свою очередь, представитель промышленного партнера проекта, компании "АЛТА" (Новосибирск) отметил, что интерес к окрашенным нейтронным способом камням проявляют больше зарубежные заказчики.

Ранее ученые ТПУ опробовали эту технологию на топазах - полудрагоценных камнях, которые в природе встречаются разных цветов, но голубой цвет, который ценится потребителями, они приобретают в результате облучения. При этом камни безопасны для их владельцев. За рубежом уже есть технологии облучения камней. Кроме того, в ТПУ ведутся исследования по радиационной модификации оптических свойств других полудрагоценных камней, например, аметистов.

Исследовательский ядерный реактор ИРТ-Т введен в эксплуатацию в ТПУ в 1967 году, в 2014-2015 годах был модернизирован, срок эксплуатации продлен до 2035 года, мощность реактора - 6 МВт. На его базе ведется подготовка специалистов для "Росатома" и медицинской инженерии. Ученые разрабатывают на нем технологии и оборудование для получения материалов с заданными свойствами, в том числе и новых радиофармпрепаратов. На одном из экспериментальных горизонтальных каналов реактора специалисты разрабатывают установку и методы нейтрон-захватной терапии для лечения онкологических заболеваний.