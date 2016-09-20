Около двух тысяч мотострелков участвуют в проверке боеготовности на Алтае

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Около двух тысяч мотострелков и более 500 единиц техники алейского соединения Центрального военного округа (ЦВО) задействованы во внезапной проверке боеготовности, которую проводит командование новосибирской общевойсковой армии. Об этом сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
"Во вторник бригада была поднята по тревоге, подразделения совершили 15-километровый марш в указанный район. В ходе марша военнослужащие отработали задачи по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника, передвижению по пересеченной местности и преодолению инженерных заграждений", - отметил Рощупкин.
Учение завершится комплексными тактико-огневыми занятиям и контрольными стрельбами из вооружения танков Т-72, боевых машин пехоты, стрелкового оружия и гранатометов. "В проверке боеготовности принимают участие около двух тысяч мотострелков и более 500 единиц техники алейского соединения", - добавил полковник.