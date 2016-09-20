Житель Томска предстанет перед судом по обвинению в избиении пяти детей

ТОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Житель Томска, обвиняемый избиении пятерых приемных детей из-за сломанного пылесоса, предстанет перед судом. Детей отобрали у опекуна, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По версии дознания, в апреле 2016 года обвиняемый, посчитав, что виновником поломки пылесоса является кто-то из пятерых малолетних детей, находящихся под опекой его жены, нанес каждому из них не менее пяти ударов приспособлением для выбивания пыли из ковров. В результате пострадавшим причинены телесные повреждения в виде кровоподтеков на различных частях тела", - сказали в ведомстве.

В ходе предварительного расследования мужчина свою вину не признал, от дачи показаний отказался. Уголовное дело по части 1 статьи 116 УК РФ "Нанесение побоев" направлено для рассмотрения по существу мировому судье. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

"Приемные дети отобраны у опекуна, органом опеки и попечительства решается вопрос их дальнейшего жизнеустройства", - отметили в ведомстве.