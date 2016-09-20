Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проекты реиндустриализации представит Новосибирская область на "Сочи-2016"

Сибирь
20 сентября, 11:05 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, сентября. /ТАСС
Кроме того, на форуме планируется подписание соглашения о сотрудничестве со Свердловской областью и ряд встреч с представителями иностранных компаний
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Новосибирская область подготовила стенд, который на международном инвестиционном форуме "Сочи-2016" будет демонстрировать основные проекты региона в рамках программы реиндустриализации экономики. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Владимир Городецкий.

"Будет на форуме выставочный стенд, где продемонстрируем наши основные проекты в рамках программы реиндустриализации экономики Новосибирской области. Мы хотим предложить инвесторам видение наших точек роста, продемонстрировать возможность взаимодействия по разным направлениям", - сказал он.

Кроме того, губернатор планирует принять участие в одном из пленарных заседаний, где расскажет о реализации в области различных проектов в рамках государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, а также в заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который в Сочи проведет Дмитрий Медведев. Представители области также станут участниками круглого стола, посвященного реализации федерального проекта "Умный город".

Кроме того, на форуме планируется подписание соглашения о сотрудничестве со Свердловской областью и ряд встреч с представителями иностранных компаний о реализации совместных проектов. Название компаний губернатор не уточнил.

Как сообщалось ранее, Новосибирская область приняла программу реиндустриализации экономики. Регион сделает ставку на развитие инновационной промышленности, информационные технологии, медицину и разработку новых материалов.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Международного инвестиционного форума "Сочи-2016". ХV по счету форум пройдет с 29 сентября по 2 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Международный инвестиционный форум "Сочи-2016"
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Жители Львовской области требуют вернуть Виктора Януковича
2
На Джима Керри подали в суд за причастность к смерти бывшей девушки
3
Конвой в Сирии подвергся авиаудару, а не артобстрелу, утверждают в США
4
СК назвал приоритетную версию убийства главы украинской организации "Оплот"
5
СМИ: ЦБ предлагает обязать бюджетников использовать карты "Мир"
6
Ученые Китая и Канады провели эксперименты по квантовой телепортации в городских кварталах
7
Жители Забайкалья пытались продать ЦРУ выдуманные военные тайны
Темы дня
Реклама