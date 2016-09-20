Проекты реиндустриализации представит Новосибирская область на "Сочи-2016"

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Новосибирская область подготовила стенд, который на международном инвестиционном форуме "Сочи-2016" будет демонстрировать основные проекты региона в рамках программы реиндустриализации экономики. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Владимир Городецкий.

"Будет на форуме выставочный стенд, где продемонстрируем наши основные проекты в рамках программы реиндустриализации экономики Новосибирской области. Мы хотим предложить инвесторам видение наших точек роста, продемонстрировать возможность взаимодействия по разным направлениям", - сказал он.

Кроме того, губернатор планирует принять участие в одном из пленарных заседаний, где расскажет о реализации в области различных проектов в рамках государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, а также в заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который в Сочи проведет Дмитрий Медведев. Представители области также станут участниками круглого стола, посвященного реализации федерального проекта "Умный город".

Кроме того, на форуме планируется подписание соглашения о сотрудничестве со Свердловской областью и ряд встреч с представителями иностранных компаний о реализации совместных проектов. Название компаний губернатор не уточнил.

Как сообщалось ранее, Новосибирская область приняла программу реиндустриализации экономики. Регион сделает ставку на развитие инновационной промышленности, информационные технологии, медицину и разработку новых материалов.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Международного инвестиционного форума "Сочи-2016". ХV по счету форум пройдет с 29 сентября по 2 октября.