СК возбудил дело по факту пропажи мальчика в Омской области

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ОМСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Петров/. СК возбудил уголовное дело после пропажи десять дней назад 13-летнего мальчика в райцентре Кормиловка Омской области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя управления Лариса Болдинова.
"Мальчик исчез еще 11 сентября, но мать обратилась за помощью в правоохранительные органы лишь через несколько дней. Попытки найти его не дали результатов, для проведения полномасштабных поисковых мероприятий возбуждено уголовное дело", - отметила Болдинова.
По данным полиции, 13-летний мальчик живет в неполной семье, мать привлекалась к ответственности за ненадлежащее отношение к исполнению обязанностей по воспитанию и обучению сына. Подросток и раньше неоднократно уходил из дома, но его быстро находили или он возвращался сам.
"Полиция и следственные органы развернули оперативно- розыскные и следственные мероприятия по поиску ребенка, - сказала Болдинова. - Сотрудникам правоохранительных органов, а также в СМИ направлены его приметы и фотографии".