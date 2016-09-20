НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Новосибирская область готова к началу отопительного сезона, на подготовительные работы направлено более 1,9 млрд рублей - почти столько же, сколько в прошлом году. Об этом сообщил сегодня журналистам губернатор Владимир Городецкий.

"По всем составляющим мы подводим итог - в целом система готова. Поэтому можно сказать, что отопительный сезон начнется вовремя по тому нормативу, когда сложится температурный режим. Есть абсолютно все предпосылки пройти такой длинный, к сожалению, в Сибири отопительный сезон в штатном режиме", - сказал губернатор, добавив, что на подготовку к зиме направлено более 1,9 млрд рублей.

По словам Городецкого, готовность жилого фонда к началу отопительного сезона составляет 99,8%: был проведен капитальный ремонт 83 отопительных котлов, отремонтированы 73,9 километра теплосетей и 81,7 километра водопроводных сетей.

В текущем году в связи с необычно теплым сентябрем решение о дате запуска отопительной системы еще не принято: по нормативу ее запускают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней составит не более восьми градусов тепла. Синоптики прогнозируют похолодание уже на этой неделе, однако насколько оно будет продолжительным, неизвестно.

Губернатор сообщил, что область еще не получила паспорт готовности к зиме. "Это несколько позже делается, сроки еще не прошли, есть еще около месяца. Сейчас Ростехнадзор ведет анализ тех мероприятий, о которых я говорил, насколько они выполнены и так далее. Считаем, что получим паспорта готовности, вопросов нет", - резюмировал Городецкий.