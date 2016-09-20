Томская область в октябре впервые проведет паралимпиаду профмастерства

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ТОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Первая паралимпиада профмастерства пройдет в Томской области в октябре. Ее участники будут соревноваться, в частности, в парикмахерском искусстве, массаже и флористике, сообщили сегодня в пресс-службе администрации региона.
"Первая паралимпиада профмастерства в Томской области пройдет 11-12 октября в форме открытых презентаций. Центральной площадкой соревнований станет техникум социальных технологий. Здесь развернутся секции по декоративному и парикмахерскому искусству, массажу, шитью, социальной работе, флористике. Еще одна секция - "Фотография" - откроется в томском Доме путешественника", - сказали в пресс-службе.
В мероприятии примут участие 35 школьников и студентов. Наблюдать и оценивать их действия будут 60 экспертов от вузов, школ, техникумов и колледжей, работодателей и общественных организаций инвалидов.
"Так, участникам секции "Парикмахерское искусство" предстоит выполнить женскую, мужскую стрижки, а также прическу с плетением. В секции "Портной" определится лучший в пошиве женского платья, а одним из конкурсных заданий секции "Социальная работа" станет первая помощь при инфаркте миокарда", - отметили в администрации.
Абилимпикс - олимпиады по профессиональному мастерству инвалидов, название движения - сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей"). Движение возникло в Японии в 1971 году, в 1972 году прошел первый конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми. Россия присоединилась к движению в 2014 году.