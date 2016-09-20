Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Алтае

ГОРНО-АЛТАЙСК, 20 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Республике Алтай. В зону попали шесть населенных пунктов, по предварительным данным пострадавших и разрушений нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня от Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН поступило сообщение о том, что в 14 км севернее поселка Бельтир Кош-Агачского района было зарегистрировано сейсмическое событие с магнитудой 4,7 в эпицентре. В пятидесятикилометровую зону попало шесть населенных пунктов. Толчки ощущались, разрушений, жертв и пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Для горного региона землетрясения - постоянное явление. Небольшие подземные толчки население не замечает и на жизнь республики они не влияют. Однако 13 лет назад от землетрясения магнитудой 7,3 в регионе были повреждены около двух тысяч домов, в которых проживали более семи тысяч человек. Тогда землетрясение ощущалось на расстоянии более тысячи км от эпицентра.