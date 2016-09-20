Ученые Бурятии изучат результаты раскопок на месте основания Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Найденные во время археологических раскопок на месте основания 350-летнего Улан-Удэ сооружения и утварь прольют свет на образ жизни первых поселенцев Удинского острога. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН Денис Миягашев.

"Раскопки на горе Батарейной длились с июля по начало сентября. За это время мы обнаружили там оборонительные стены, остатки угловой башни, могильные захоронения, предметы быта, монеты", - пояснил он.

По словам эксперта, в результате проведенных работ ученым удалось четко зафиксировать и задокументировать, каким именно было оборонительное сооружение Удинского острога. Это важно с учетом того, что в архивных данных есть разночтения. В частности, установлено, что оборонительные стены представляли собой тарасы: сооружения, возводившиеся из бревен и камней, с прорезями, они могли использоваться для ведения нижнего боя. "В целом площадь раскопок составила 210 - 214 кв метров, глубина - около метра", - отметил собеседник.

Он также сообщил, что помимо оборонительных сооружений были обнаружены три захоронения: "В первом погребены четверо человек - члены одной семьи: мужчина, женщина, девушка и ребенок. Во втором были останки мужчины с ярко выраженными европеоидными чертами и женщины монголоидной расы, в третьей могиле обнаружены только лишь останки нижних конечностей", - уточнил Миягашев, отметив, что все погребения совершены по православному обряду. "Определить их датировку вот так сразу сложно, так как в них не было обнаружено сопроводительного инвентаря", - добавил ученый.

Все найденное на месте раскопок будет исследоваться сотрудниками Бурятского научного центра СО РАН, в результате появится больше подробностей об образе жизни первых поселенцев будущей столицы Бурятии. Эксперт уверен, что находки имеют большое историческое значение. В следующем году раскопки на горе Батарейной планируется продолжить. После их завершения здесь будет заложен памятник основанию города, для жителей и гостей города обустроят сквер, смотровые площадки.

Будущая столица Бурятии была заложена в 1666 году, когда казачий отряд под руководством Гаврилы Ловцова поставил на высоком берегу в устье реки Уда избу для сбора подати (ясака) с местного населения. Через четыре года по решению правительства в Москве Удинское казачье зимовье было преобразовано в острог - административный и военный центр Забайкалья. Сейчас в Улан-Удэ живут около 420 тыс. человек.