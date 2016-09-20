Минприроды отмечает рост браконьерства на Байкале

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сокращение количества омуля в Байкале и рост его цены привели к увеличению случаев браконьерства, кроме того, участились случаи нападения на госинспекторов и порчи их имущества. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии России.

"В связи с резким сокращением биомассы омуля в озере Байкал и ростом его закупочной цены наблюдается увеличение попыток незаконного лова, в том числе и в акватории Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника", - говорится в сообщении.

При этом браконьеры стали чаще нападать на государственных инспекторов оперативной группы "Баргузин", которые борются с незаконной ловлей омуля на Байкале. "Участились случаи нападения на госинспекторов, угроз жизни, порчи имущества и преследования при отсутствии необходимой реакции правоохранительных органов по расследованию таких фактов", - говорится в сообщении.

В связи с этим министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой принять меры реагирования и установить виновных.

Сотрудники оперативных групп ФГБУ "Заповедное Подлеморье", куда входит и "Баргузин", за последние два года задержали сотни браконьеров, было возбуждено 29 уголовных дел, а выявленный ущерб от незаконной добычи омуля составил более 6 млн рублей.