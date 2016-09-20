Новосибирские ученые исследуют слезы для создания нового способа диагностики болезней глаз

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НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Ученые новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН исследуют слезную жидкость. Предполагается, что по ее состоянию можно диагностировать офтальмологические заболевания, сообщила в понедельник аспирант ИХБФМ СО РАН Алина Григорьева.
"Мы считаем, экзосомы (микроскопические внутриклеточные пузырьки - прим. ТАСС) слезной жидкости могут стать источником молекулярных маркеров офтальмологических заболеваний", - приводит слова Григорьевой официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".
Сравнивая слезы здоровых и больных людей, ученые смогут определить различия и понять, какие признаки указывают на развитие болезни.
Чтобы набрать достаточное для исследования количество материала, слезоотделение стимулируют порошком альбуцида. Этот метод был разработан в новосибирском МНТК "Микрохирургия глаза", сотрудники которого принимают активное участие в исследованиях научного института. Процедура забора слез для пациента безопасна, поэтому может проводиться неоднократно. Получаемого материала достаточно, чтобы изучать его методами биохимии и молекулярной биологии.
Важнейшей находкой сибирских исследователей стало обнаружение в слезной жидкости так называемых "мохнатых" везикул (пузырьков) особой морфологии, ранее не замеченных ни в одной из биологических жидкостей. Предположительно, они представляют собой отделившиеся участки микроворсинок эпителиальных клеток. Содержание "мохнатых" везикул в слезной жидкости здоровых и больных людей различается, что может быть связано с развитием деструктивных изменений эпителиальных клеток в ходе офтальмологических заболеваний.