В Новосибирске горело здание, где расположен центр правовой защиты «Справедливой России»

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в ночь на среду в здании в Новосибирске, где расположен "Центр защиты прав граждан" "Справедливой России". В результате сгорел третий - мансардный - этаж, никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-центре ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"Это административное здание, обшитое сайдингом с горючим утеплителем. Два этажа кирпичные, третий, мансардный, - деревянный. К приезду пожарных горел мансардный этаж. Спасатели провели эвакуацию людей из оконных проемов", - сказал собеседник агентства.

Пожарные прибыли на место в 02:32 по местному времени (22:32 мск), спустя 20 минут возгорание было локализовано. Горение удалось полностью ликвидировать к 10:11 (06:11 мск). Произошло частичное обрушение кровли мансардного этажа. Существовала угроза дальнейшего обрушения перекрытий. Спасатели эвакуировали из здания газовый баллон.

На месте спасатели использовали пять автоцистерн, две автолестницы и два спецавтомобиля МЧС. Также работало звено газодымозащитной службы.

"Центр правовой защиты граждан" работает с февраля 2015 года, в мае 2015 года его посетил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Офис организации находится на первом этаже здания. Как сообщила ТАСС руководитель центра Елена Кревских, помещение серьезно пострадало, но не от огня, а от воды, которой его тушили. "Все залито водой, обвалилась потолочная плитка, оргтехника мокрая. Офис мы будем менять", - сказала собеседница агентства.

В том же здании находятся несколько магазинов, ателье, студия маникюра и кафе.