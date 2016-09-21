Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Новосибирске горело здание, где расположен центр правовой защиты «Справедливой России»

Сибирь
21 сентября, 8:27 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, сентября. /ТАСС
Сгорел третий - мансардный - этаж, никто не пострадал
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в ночь на среду в здании в Новосибирске, где расположен "Центр защиты прав граждан" "Справедливой России". В результате сгорел третий - мансардный - этаж, никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-центре ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"Это административное здание, обшитое сайдингом с горючим утеплителем. Два этажа кирпичные, третий, мансардный, - деревянный. К приезду пожарных горел мансардный этаж. Спасатели провели эвакуацию людей из оконных проемов", - сказал собеседник агентства.

Пожарные прибыли на место в 02:32 по местному времени (22:32 мск), спустя 20 минут возгорание было локализовано. Горение удалось полностью ликвидировать к 10:11 (06:11 мск). Произошло частичное обрушение кровли мансардного этажа. Существовала угроза дальнейшего обрушения перекрытий. Спасатели эвакуировали из здания газовый баллон.

На месте спасатели использовали пять автоцистерн, две автолестницы и два спецавтомобиля МЧС. Также работало звено газодымозащитной службы.

"Центр правовой защиты граждан" работает с февраля 2015 года, в мае 2015 года его посетил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Офис организации находится на первом этаже здания. Как сообщила ТАСС руководитель центра Елена Кревских, помещение серьезно пострадало, но не от огня, а от воды, которой его тушили. "Все залито водой, обвалилась потолочная плитка, оргтехника мокрая. Офис мы будем менять", - сказала собеседница агентства.

В том же здании находятся несколько магазинов, ателье, студия маникюра и кафе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
2
Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым
3
Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей
4
В Москве начали включать отопление
5
Правительство РФ поддержало запрет сухого алкоголя
6
СК возбудил дело по факту смерти мужчины в одном из отделений полиции Воронежа
7
Замминистра иностранных дел Ирана: шансы разрешить сирийский конфликт без Ирана невелики
Темы дня
Реклама