Полиция Тувы нашла в поле трехлетнего мальчика, пропавшего три дня назад

Путин поздравил президента Армении с 25-летием независимости республикиПолитика 21 сентября, 9:47
Налоговые поступления от отрасли дикоросов в Томской области удвоились за четыре годаСибирь 21 сентября, 9:40
Север Бурятии затянуло дымом от лесных пожаров в Иркутской областиСибирь 21 сентября, 9:22
СМИ: ВЭБ к следующей осени планирует сократить персонал еще на 30%Экономика и бизнес 21 сентября, 9:22
Зарядные станции для электромобилей заработали на парковках в центре МосквыМосква 21 сентября, 9:19
Прокуратура Украины подозревает чиновников Минобороны в махинациях при продаже танковМеждународная панорама 21 сентября, 9:15
Пишель: ЕКА в конце года обсудит финансирование "ЭкзоМарса" и лунной программыКосмос 21 сентября, 9:09
Здание генконсульств в Екатеринбурге оцепили из-за сумкиНовости Урала 21 сентября, 9:04
На столичных вокзалах до конца года появятся первые информационные стойкиОбщество 21 сентября, 9:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли трехлетнего ребенка, без вести пропавшего трое суток назад в Туве, сообщила в среду ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Утром 21 сентября около 10:30 мск в ходе совместных поисков, организованных сотрудниками полиции, иных ведомств и организаций, удалось установить местонахождение трехлетнего мальчика, без вести пропавшего вечером 18 сентября в селе Хут Пий-Хемского района», - сказала она, уточнив, что ребенка нашли в удовлетворительном состоянии в поле, в трех километрах южнее села.
О пропаже ребенка в полицию сообщили его бабушка и дедушка. По их словам, мальчик играл на территории частного домовладения и пропал при неизвестных обстоятельствах.
"В поисковых мероприятиях были задействованы участковые уполномоченные, оперативники уголовного розыска, кинологи со служебными собаками, обученными на поиск пропавших людей, а также бойцы спецподразделений МВД по Республике Тыва, всего 26 человек",- сказала Волк. По данным ГУ МЧС России по Республике Тыва, в общей сложности в поисковых мероприятиях были задействованы более 100 человек, в распоряжении которых было 12 единиц техники.
В настоящее время ребенок передан специалистам для полного обследования.