Полиция Тувы нашла в поле трехлетнего мальчика, пропавшего три дня назад

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли трехлетнего ребенка, без вести пропавшего трое суток назад в Туве, сообщила в среду ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Утром 21 сентября около 10:30 мск в ходе совместных поисков, организованных сотрудниками полиции, иных ведомств и организаций, удалось установить местонахождение трехлетнего мальчика, без вести пропавшего вечером 18 сентября в селе Хут Пий-Хемского района», - сказала она, уточнив, что ребенка нашли в удовлетворительном состоянии в поле, в трех километрах южнее села.

О пропаже ребенка в полицию сообщили его бабушка и дедушка. По их словам, мальчик играл на территории частного домовладения и пропал при неизвестных обстоятельствах.

"В поисковых мероприятиях были задействованы участковые уполномоченные, оперативники уголовного розыска, кинологи со служебными собаками, обученными на поиск пропавших людей, а также бойцы спецподразделений МВД по Республике Тыва, всего 26 человек",- сказала Волк. По данным ГУ МЧС России по Республике Тыва, в общей сложности в поисковых мероприятиях были задействованы более 100 человек, в распоряжении которых было 12 единиц техники.

В настоящее время ребенок передан специалистам для полного обследования.