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ТОМСК, 21 сентября. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджеты от сбора дикоросов (грибы, орехи ягоды) в Томской области за последние четыре года увеличились вдвое - до 137 млн рублей, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор Томской области по агропромышленной политике Андрей Кнорр.
"В сборке и заготовке заняты от 40 до 70 тысяч человек, в зависимости от урожая, и с 2012 года налоговые поступления от них увеличились вдвое - с 70 до 137 млн рублей", - сказал Кнорр.
По его словам, отрасль дикоросов состоит из трех звеньев. "Это сборщик, заготовитель и переработчик. Сегодня только заготовители вкладывают на закупку у сборщиков 1-1,2 млрд рублей ежегодно, чтобы формировать промышленные партии для переработки или реализации. Речь идет только о местных заготовителях. А еще же приезжают из других регионов", - отметил Кнорр.
Он подчеркнул, что в населенных пунктах, где ведется основная заготовка, товарооборот во время сезона вырастает в 2-4 раза. "И доход семей от сбора и продажи дикоросов составляет от 5% до 10% в год, а для отдельных жителей, особенно в отдаленных районах, - половину и более. Но если в целом взять заготовку не только дикоросов, но и рыбалку и охоту, то многие живут в достатке полностью за счет промыслов в лесу и на реке", - сказал вице-губернатор.
В настоящее время Томская область использует 10% эксплуатационных запасов дикоросов, которые составляют около 100 тыс. тонн. В последние годы объемы заготовок составляют от 8 до 10 тысяч тонн - около 50% от объемов всего сбора в Сибири. Собирается около 3 тыс. тонн кедровых орехов, ягоды - 4 тыс. тонн, грибов - 2-3 тыс. тонны, 1 тыс. тонн хвойной зелени, более 200 тонн пищевых растений, 100 тонн чаги, 15-20 тонн березового сока.
Доля экспорта сегодня составляет до трети в общей доле переработки дикоросов в регионе. Основные потребители находятся в Италии, Германии, Австрии, Польше, Китае, Монголии. Часть продукции остается в регионе и перерабатывается, из нее изготавливаются продукты питания, например, кедровый грильяж и кедровый марципан, которые популярны не только в России, но и в Европе 0лт/сз.
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