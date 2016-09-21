Север Бурятии затянуло дымом от лесных пожаров в Иркутской области

УЛАН-УДЭ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Северные районы Бурятии накрыло дымом с территории Иркутской области, где действуют лесные пожары. Об этом журналистам сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"В Баргузинском и Северо-Байкальском районах наблюдается сильное задымление, связанное с лесными пожарами в соседней области", - отметила пресс-секретарь ведомства Александра Егорова. При этом она уточнила, что, по данным Федерального агентства лесного хозяйства, на вчерашний день в Иркутской области было зарегистрировано 28 очагов возгораний.

В самой Бурятии сейчас сохраняется высокий класс пожарной опасности по условиям погоды. В лесах Северо- Байкальского лесничества введен режим ЧС, на всей территории района также действует особый противопожарный режим.

За прошедшие сутки в регионе потушено два природных пожара в Северо-Байкальском и Прибайкальском районах на общей площади около 25 га. "Причиной возникновения возгораний стало неосторожное обращение с огнем населением", - пояснила Егорова. На утро 21 сентября в Бурятии зарегистрировано два действующих пожара на общей площади 72 га в Северо-Байкальском районе и Баргузиснком заповеднике.

В настоящее время в республике продолжается увеличение группировки сил, задействованных на ликвидации пожаров. В тушении задействованы 106 человек, применяется 23 единицы тяжелой и лесопожарной техники.