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Север Бурятии затянуло дымом от лесных пожаров в Иркутской области

Сибирь
21 сентября, 9:22 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
По данным Федерального агентства лесного хозяйства, на вчерашний день в области было зарегистрировано 28 очагов возгораний
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© Евгений Епанчинцев/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Северные районы Бурятии накрыло дымом с территории Иркутской области, где действуют лесные пожары. Об этом журналистам сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

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"В Баргузинском и Северо-Байкальском районах наблюдается сильное задымление, связанное с лесными пожарами в соседней области", - отметила пресс-секретарь ведомства Александра Егорова. При этом она уточнила, что, по данным Федерального агентства лесного хозяйства, на вчерашний день в Иркутской области было зарегистрировано 28 очагов возгораний.

В самой Бурятии сейчас сохраняется высокий класс пожарной опасности по условиям погоды. В лесах Северо- Байкальского лесничества введен режим ЧС, на всей территории района также действует особый противопожарный режим.

За прошедшие сутки в регионе потушено два природных пожара в Северо-Байкальском и Прибайкальском районах на общей площади около 25 га. "Причиной возникновения возгораний стало неосторожное обращение с огнем населением", - пояснила Егорова. На утро 21 сентября в Бурятии зарегистрировано два действующих пожара на общей площади 72 га в Северо-Байкальском районе и Баргузиснком заповеднике.

В настоящее время в республике продолжается увеличение группировки сил, задействованных на ликвидации пожаров. В тушении задействованы 106 человек, применяется 23 единицы тяжелой и лесопожарной техники.

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