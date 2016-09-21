Задержанные из-за тумана рейсы из Москвы начали прибывать в Томск

ТОМСК, 21 сентября. /ТАСС/. Самолеты из Москвы, вынужденные в среду утром из-за тумана в Томске приземлиться в соседних городах, начали прибывать в аэропорт назначения, сообщили ТАСС в справочной томского аэропорта.

"Рейс №1530 ("Аэрофлот") прибыл. В ближайшее время прибудут остальные", - сообщили в справочной.

Ранее сообщалось, что прибытие и последующая отправка четырех столичных рейсов была задержана утром из-за тумана в Томске. Самолеты приземлились в Барнауле и Новосибирске. В итоге задержка прибытия составляет около 3,5-6 часов.