Задержанные из-за тумана рейсы из Москвы начали прибывать в Томск

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ТОМСК, 21 сентября. /ТАСС/. Самолеты из Москвы, вынужденные в среду утром из-за тумана в Томске приземлиться в соседних городах, начали прибывать в аэропорт назначения, сообщили ТАСС в справочной томского аэропорта.
"Рейс №1530 ("Аэрофлот") прибыл. В ближайшее время прибудут остальные", - сообщили в справочной.
Ранее сообщалось, что прибытие и последующая отправка четырех столичных рейсов была задержана утром из-за тумана в Томске. Самолеты приземлились в Барнауле и Новосибирске. В итоге задержка прибытия составляет около 3,5-6 часов.