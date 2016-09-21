Счета 80 бюджетных учреждений заблокированы в Забайкалье из-за долгов

ЧИТА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Счета 80 бюджетных учреждений, преимущественно школ и детских садов, заблокированы в Забайкальском крае из-за их долгов перед пенсионным фондом и предприятиями ЖКХ. Работники таких учреждений вынуждены получать зарплату только после судебных решений, сообщила в интервью ТАСС председатель Федерации профсоюзов Забайкалья Зоя Прохорова.

"Бюджет Забайкальского края испытывает острый дефицит средств, и даже дополнительные дотации пока не смогли его перекрыть. Кроме того, сейчас речь идет только о своевременной выплате заработной платы бюджетников, только об этой статье расходов. Остальные проблемы остаются открытыми, в том числе - с перечислениями отчислений в ПФР, в ресурсоснабжающие организации. Денег на это в учреждениях нет, и, как результат, их счета заблокированы", - сказала Прохорова.

Председатель Федерации профсоюзов Забайкалья добавила, что до конца года нельзя исключать и перебоев с выплатой заработной платы бюджетникам. "Но это наихудший вариант развития событий. Власти края заверили, что будут делать все возможное, чтобы ситуация 2015 года не повторилась", - добавила она. При этом точной суммы, необходимой региону, для стабильного завершения финансового года, по оценке Прохоровой нет. "Ее не могут назвать ни профсоюзы, ни даже руководство края", - заявила она.

При этом, по словам Прохоровой, профсоюзы оказывают краевым властям всю необходимую поддержку для получения дополнительных дотаций из федерального бюджета.

Финансовые проблемы Забайкалья

Несвоевременная выплата зарплат бюджетникам, а также социальных пособий стала одной из основных проблем в Забайкалье в 2015 году. Задержки в марте, сентябре и декабре приводили к митингам, пикетам и приостановке работы педагогов. В марте этого года учителя начальных классов школы в поселке Атамановка Читинского района также приостанавливали работу из-за невыплаты зарплаты за февраль. Причиной задержки стал арест счета учреждения.

В решение проблемы вмешалось региональное отделение Общероссийского общественного движения "Народный фронт" "За Россию": 14 марта власти сообщили, что перечислили в Читинский район 16 млн рублей для разблокировки счетов всех бюджетных учреждений района.

В декабре прошлого года Законодательное собрание Забайкалья приняло региональный бюджет, дефицит которого составил 460 млн рублей, расходы были обеспечены финансовыми ресурсами только на 8 месяцев 2016 года. Последнее краевые власти объяснили снижением дотаций из федерального бюджета и отсутствием возможности привлечения кредитов на сумму 5,7 млрд рублей из-за достижения предельного уровня государственного долга.

Позже, в июле этого года, Заксобрание края внесло изменения в региональный бюджет, направив 2 млрд рублей федеральной дотации для выплаты заработной платы бюджетникам. Ранее и.о. губернатора края Наталья Жданова сообщила журналистам, что средств в бюджете региона на данный момент хватает на выплату зарплат работникам бюджетной сферы только до октября.