Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Иркутске возбудили дело за убийство ветерана Великой Отечественной войны

Сибирь
21 сентября, 10:21 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 21, сентября. /ТАСС
По данным ведомства, тело 93-летней женщины было обнаружено в квартире жилого дома иркутского микрорайона Юбилейный в воскресенье
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело по факту жесткого убийства ветерана Великой Отечественной войны, которое было совершено в минувшее воскресенье, 18 сентября, в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, тело 93-летней женщины c открытой черепно-мозговой травмой было обнаружено в квартире жилого дома иркутского микрорайона Юбилейный.

"Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что злоумышленники совершили убийство из корыстных побуждений", - сказали в ведомстве. В пресс-службе пояснили, что пока следствие не готово сообщить, было ли что-то похищено в квартире убитой. "Однако ее состояние говорит о том, что преступники искали там деньги или ценные вещи", добавили в СК.

В настоящее время следствие ищет возможных свидетелей преступления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей
2
Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым
3
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
4
Волосожар и Траньков станут родителями
5
Собянин поздравил экс-мэра Москвы Лужкова с днем рождения
6
Борис Джонсон: говорить о нормализации российско-британских дипотношений рано
7
Путин присвоил звание Героя России посмертно лейтенанту полиции Нурбагандову
Темы дня
Реклама