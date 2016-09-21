В Иркутске возбудили дело за убийство ветерана Великой Отечественной войны

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело по факту жесткого убийства ветерана Великой Отечественной войны, которое было совершено в минувшее воскресенье, 18 сентября, в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, тело 93-летней женщины c открытой черепно-мозговой травмой было обнаружено в квартире жилого дома иркутского микрорайона Юбилейный.

"Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что злоумышленники совершили убийство из корыстных побуждений", - сказали в ведомстве. В пресс-службе пояснили, что пока следствие не готово сообщить, было ли что-то похищено в квартире убитой. "Однако ее состояние говорит о том, что преступники искали там деньги или ценные вещи", добавили в СК.

В настоящее время следствие ищет возможных свидетелей преступления.