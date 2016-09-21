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На Алтае энергетики отключили 148 котельных от электричества из-за долгов

Сибирь
21 сентября, 10:37 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина
Их общая сумма достигла 226 млн рублей
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БАРНАУЛ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Энергетики приостановили подачу электричества в 148 котельных и 20 скважин водоснабжения Алтайского края из-за долгов в 226 млн рублей, сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации "Алтайкрайэнерго".

"В 23 районах края 148 котельных и 20 скважин пока без электроэнергии из-за долга в более чем 226 млн рублей. Из них более 12 млн должны МУПы села Алтайского, такая же сумма в селе Чарыш у Новоалтайского водоканала, более 9 млн должен город Змеиногорск. У нашего руководства принципиальная позиция - объекты ЖКХ будут отключены до полного погашения долга. Кредитовать коммунальщиков у энергетиков возможности нет", - сказали в компании.

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Как отмечают энергетики, население региона пока от этой ситуации не страдает - среднесуточная температура в крае еще не опустилась до плюс восьми градусов и на предприятии пытаются всеми законными способами решить ситуацию, заключая договоры на реструктуризацию долга. Там, где пришли к соглашению, подача электроэнергии возобновлена - это города Алейск, Горняк, села Табуны и Ключи, в Рубцовске полностью погашены долги "Тепловых сетей" - объекты предприятия снова подключены к электросетям.

"Есть серьезный долг более 38 млн рублей у теплоснабжающего предприятия города Камень-на-Оби - там пока мы не можем решить проблему. Большие долги не только у организаций, но и у граждан - долг жителей наукограда Бийска более 100 млн рублей, систематически не платят за свет более 10 тысяч собственников жилья - ситуация критическая. По закону, поскольку потребители не выполняют своих обязательств, мы имеем право ввести ограничение подачи электроэнергии - это крайняя мера и ей всегда предшествуют профилактические мероприятия. Если потребитель все равно не вносит оплату, то мы имеем законное право вводить ограничение, подать иск в суд - там сейчас 1717 исков", - пояснили в компании.

По данным "Алтайкрайэнерго", 17 тысяч потребителей крупных городов Алтайского края систематически не платят за свет. Помимо Бийска, это Рубцовск и Новоалтайск. Энергетики и полиция проводят рейды, вводится ограничение подачи электроэнергии. Как отмечают в компании, существует и серьезная проблема несанкционированных подключений - в Рубцовске таких выявлено 150.

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