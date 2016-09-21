Томский медцентр и UTair создадут санавиацию для удаленных промобъектов

ТОМСК, 21 сентября. /ТАСС/. Российский оператор промышленной медицины "Центр корпоративной медицины" (ЦКМ, Томск) и один из крупнейших мировых вертолетных операторов UTair объединят усилия по созданию коммерческой санитарной авиации для удаленных промышленных объектов, в том числе работающих в Арктике, сообщил ТАСС в среду генеральный директор ЦКМ Сергей Антипов.

Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве будет подписано в четверг, 22 сентября, в ходе международной конференции "Инновационные тенденции и перспективы развития в области промышленной медицины и охраны здоровья" в Томске.

"Мы создаем санитарную авиацию для удаленных объектов, конкретно для промышленных предприятий. Это 100% коммерческая санавиация. О подобном масштабе я не слышал", - сказал он.

По словам Антипова, "коммерческая санавиация в России не реализована, хотя имеет большой потенциал, во всем мире так. Мы (в России) пытаемся повесить это на государство. А так это будет некая альтернатива, которая поможет и государству делегировать полномочия в частные руки, которые имеют четкие компетенции".

В будущем речь может идти о создании совместного предприятия с UTair - оператора коммерческой санавиации. У обеих компаний есть опыт совместной работы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и в Африке. Потребность в альтернативной санавиации в России большая, уверяет Антипов, учитывая активность российских компаний на Крайнем Севере, в том числе на шельфе.

"На сегодня решение вопроса - только через МЧС. Но в любом случае, нужна альтернатива, чтобы услуга была более эффективна", - пояснил он журналистам. Глава центра рассказал, что на конференции также будут присутствовать представители холдинга "Вертолеты России" и Airbus Helicopters - ведущие производители вертолетов.

Медики - для Арктики

В настоящее время в Томске работает единственный в России центр по подготовке медиков и парамедиков в условиях Арктики и шельфовых месторождений. Менее чем за год подготовил более 170 специалистов. Проект реализует малое инновационное предприятие "Арктик Медикал Трейнинг", который учредили Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России и ЦКМ - томская медицинская компания, работающая более чем в десятке регионов России, в том числе на труднодоступных производственных объектах ЯНАО, Красноярского края и других, а также в Норвегии, Вьетнаме, Азербайджане и Казахстане. Это первый подобный центр в России, где работают инструкторы, имеющие сертификаты международного образца.

Авиакомпания UTair входит в пятерку крупнейших вертолетных операторов на мировом рынке, является крупнейшим оператором в мире по величине и грузоподъемности парка вертолетов, а также по объему выполняемых вертолетных работ в России.