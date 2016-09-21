Новосибирские ветеринары первыми в России вживили коту титановый протез лапы

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Врачи новосибирской ветеринарной клиники провели уникальную операцию по вживлению титанового протеза в кость оставшегося без конечности животного - белого кота по кличке Томас. Это первый случай в России и второй в мире (ранее такую операцию проводили в Великобритании), технология находится в процессе патентования, сообщила в среду ТАСС главный врач клиники "Бэст" Наталья Уланова.

"Между протезом и костью, так как он пористый, развивается такое понятие как остеоинтеграция - он становится одним целым с костью, продолжением конечности. В результате этого животное не испытывает боли и может пользоваться конечностью, как своей собственной", - сказала она.

Операция коту Томасу была проведена 8 месяцев назад, но о ней не рассказывали до тех пор, пока протез полностью не прижился. К настоящему времени в клинике уже установлены протезы еще одному коту и собаке.

Протезирование котов и собак - долгая процедура, имплант изготавливается индивидуально под каждого "пациента". По словам Улановой, сперва животному с ампутированной конечностью проводится компьютерная томография. После этого на основании полученных 3D-реконструкций изготавливается 3D-модель культи конечности, под которую и изготавливается титановый протез. На него наносятся два специальных покрытия для того, чтобы достигнуть остеоинтеграции.

После этого животному проводится операция по вживлению протеза в костный канал. Когда он полностью приживется, на выступающую часть титанового протеза фиксируется прототип лапки, выполненный из резины или силикона.