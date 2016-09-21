УФАС возбудило дело простив аэропорта Иркутска

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Иркутской области возбудило дело о нарушении закона "О защите конкуренции" в отношении ОАО "Международный аэропорт Иркутск", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Нарушение выразилось в установлении монопольно высокой цены путем повышения стоимости услуг аренды помещений для организации обслуживания пассажиров (розничной торговли и общественного питания) в зданиях аэровокзалов международных и внутренних линий", - говорится в сообщении.

Рассмотрение дела назначено на 10 октября.

ОАО "Международный аэропорт Иркутск" находится в 100-процентной собственности Иркутской области. В первом полугодии пассажиропоток сократился на 4,3% до 686 тыс. человек.