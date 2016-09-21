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Худсовет мэрии Новосибирска рассмотрит вопрос о памятнике Сталину

Сибирь
21 сентября, 12:16 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова
Инициативная группа жителей ранее предложила установить памятник в центре города
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НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Художественный совет мэрии Новосибирска рассмотрит вопрос об установке памятника Иосифу Сталину в центре города. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

"Участники заседания художественного совета мэрии города Новосибирска обсудят 22 сентября проект установки бюста Сталину И. В. на территории сквера Героев революции", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что инициативная группа жителей Новосибирска предложила установить памятник Сталину в центре Новосибирска. В письме группы, опубликованном на ее странице в социальных сетях, говорилось о том, что Сталин является величайшим государственным и политическим деятелем XX века, внесшим неоценимый вклад в историю страны.

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Эта инициатива вызвала отклик общественности города. Руководитель регионального отделения Международного историко-просветительского правозащитного общества "Мемориал" Александр Рудницкий категорически возразил против установки такого памятника в Новосибирске, где, по его данным, проживает около 11 тысяч жертв политических репрессий, и отметил, что это может спровоцировать раскол в обществе.

В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил журналистам, что готов поддержать инициативу, но только при согласии жителей города, напомнив, что именно при Сталине Новосибирск стали называть "сибирским Чикаго". Спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив поддержал мэра в том, что решение об установке должны принимать жители Новосибирска, и предложил устроить по этому вопросу референдум.

В департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии тогда отметили, что решение об установке в центре Новосибирска памятника Иосифу Сталину примет художественный совет города, который выйдет из отпуска в сентябре. Глава департамента Анна Терешкова подчеркнула, что прежде чем принимать решение, предстоит понять, не противоречит ли предложение инициативной группы о его установке законам.

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