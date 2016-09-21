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В Новосибирской области обманутым дольщикам выплачено более 1 млрд руб. за пять лет

Сибирь
21 сентября, 13:54 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова
Каждому обманутому дольщику выплачивается по 200 тысяч субсидиальной поддержки
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НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Более миллиарда рублей в течение пяти последних лет (с 2010 года) было выплачено властями Новосибирской области обманутым дольщикам. В текущем году эта сумма составит более 60 млн рублей. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС заместитель министра строительства Иван Шмидт.

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"Каждому обманутому дольщику выплачивается по 200 тысяч субсидиальной поддержки. С 2010 года выплачено - более 1, 1 млрд руб., в этом году - 61 млн руб. Люди обычно эти деньги вкладывают в достройку дома через ЖСК", - отметил он.

Кроме того, правительство региона оказывает помощь и в виде субсидированной поддержки на присоединение проблемного дома к сетям. В 2015-2016 годах эта сумма составила около 200 млн рублей.

Заместитель министра отметил, что в текущем году готовится к сдаче 18 проблемных домов. В прошлом году было сдано 23, а всего в списке таких объектов в Новосибирской области значатся 54 дома, а также 100 домов в "разной степени трудности", которую испытывают их застройщики. По данным регионального Минстроя в области более 1,6 тысяч обманутых дольщиков.

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