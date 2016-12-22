Суд в Иркутске изберет меру пресечения 13 задержанным по делу об отравлении суррогатом

ИРКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Иркутска изберет меру пресечения 13 задержанным по делу о массовом отравлении суррогатом, в результате которого погибли уже 72 человека, сообщил ТАСС представитель суда.

"Поступили материалы по еще четырем задержанным. Судьи сейчас принимают решение о сроках их рассмотрения", - сказали в суде.

Ранее ТАСС сообщал о том, что суд в пятницу и субботу рассмотрит ходатайства об аресте 9 из 12 подозреваемых, причастных к ЧП.

Число жертв отравления суррогатными спиртосодержащими средствами в Иркутске достигло 72 человек, сообщает сегодня Минздрав региона. "В период с 17 по 22 декабря предполагается, что в результате отравления пострадали 118 человек, погибли 72 человека, в том числе 41 человек - в лечебно-профилактических учреждениях, 31 человек - поступивших в Бюро судебно-медицинской экспертизы от организаций ритуальных услуг", - говорится в сводке Минздрава.

В настоящее время, по данным ведомства, в шести больницах Иркутска находятся 33 отравившихся, шесть выписаны в связи с улучшением состояния здоровья, семь покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области от отравления суррогатными спиртосодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом "Боярышник", с 17 по 21 декабря скончались более 60 и пострадали более 100 человек. В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ.