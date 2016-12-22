Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины и двух детей при пожаре в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек, в том числе двух детей, при пожаре в Бурятии, сообщили в четверг в региональном Следственном управлении СК РФ.

"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщал ТАСС, пожар в двухэтажном многоквартирном деревянном доме по улице Восточная города Улан-Удэ произошел сегодня ночью. В ходе тушения огня были обнаружены тела трех человек - женщины и, предположительно, ее двух детей, 1,5 и 9 лет.

По информации следователей, в сгоревшей квартире на втором этаже находились еще две женщины - родственницы хозяйки квартиры. Одна из них во время пожара выпрыгнула в окно, получив переломы ног.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в подъезде дома, где располагались 8 квартир, но были заселены только две из них: на первом этаже проживал мужчина, который вовремя почувствовал запах дыма и выбрался на улицу. Тело еще одной женщины пока не найдено.