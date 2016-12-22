На развитие дорог в Алтайском крае в 2017 году направят 12,4 млрд рублей

БАРНАУЛ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Сеть автодорог Алтайского края в 2017 году получит новое развитие - на реконструкцию, ремонт и строительство новых трасс из всех источников будет направлено в общей сложности 12,48 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Александр Карлин.

"В 2017 году на федеральные, региональные, муниципальные автодороги в Алтайском крае будет направлено 12 млрд 480 млн рублей - это даже несколько больше, чем мы направляли в 2016 году (12,2 млрд рублей - прим. ТАСС). Иными словами, внимание дорожной сети мы будем уделять не меньше, а больше", - сказал Карлин.

Губернатор пояснил, что несмотря на некоторое снижение объемов регионального дорожного фонда из-за недавнего решения о расщеплении акцизов на моторное топливо, в регионе был создан запас средств фонда, которые были перераспределены на 2017 год. Карлин подчеркнул, что ни один объект из региональной дорожной программы не выпал. Кроме того, средства на автодороги будут направляться и по различным федеральным программам.

"По программе с Минсельхозом мы построим 11 дорог, которые ведут к сельским населенным пунктам и к значимым сельхозобъектам. Уже проведены торги, и начинается работа с вложением средств будущего обхода Барнаула (с проектной стоимостью 18 млрд рублей - прим. ТАСС). Этап проектирования начнется в следующем году - только пректирование будет стоить порядка 600 млн рублей", - сказал глава региона.

Как сообщалось ранее, дорожный фонд Алтайского края на 2017 год составит 9,4 млрд рублей. В 2017 году предстоит провести работы на 628 км автодорог, из которых 500 км - дороги общего пользования, межмуниципального значения, а также на 990 погонных метров мостовых сооружений. В Алтайском крае находится самая протяженная в РФ сеть автодорог федерального, регионального и местного значения - 55,5 тыс. км.