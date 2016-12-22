Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Служба "скорой помощи" Кузбасса получила 19 машин за счет федерального бюджета

Сибирь
22 декабря, 14:21 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
Поступившее автомобили будут работать в моногородах Анжеро-Судженск, Калтан, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск и других, а также в Чебулинском и Яйском районах
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 22 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Парк автомобилей службы "скорой медицинской помощи" в Кемеровской области пополнился 19 новыми автомобилями, которые будут работать в 16 муниципалитетах региона. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Новые автомобили "скорой медицинской помощи" - 10 автомобилей марки УАЗ, восемь "Газелей" и один реанимобиль марки Ford - будут обслуживать жителей 16 муниципалитетов", - сказали в пресс-службе. Как уточнили ТАСС в обладминистрации, машины приобретены федеральным центром. Ранее сообщалось, что в этом году в регион уже поступали 33 автомобиля. Таким образом парк пополнился за год на 52 машины, при этом потребность региона в новой автотехнике для "скорой", по данным на сентябрь, составляла около 100 машин.

Поступившее автомобили будут работать в моногородах Анжеро-Судженск, Калтан, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск и других, а также в Чебулинском и Яйском районах. "Новые машины позволят нашим больницам, станциям и отделениям скорой помощи оперативно реагировать на вызовы, и, в целом, улучшить доступность и качество медицинской помощи в территориях", - добавили в пресс-службе.

Всего в регионе более 300 автомобилей "скорой помощи". Как ранее сообщал ТАСС, из общего их количества 17% имеют срок эксплуатации до 3 лет, 40% - до 5 лет. В 2015 году приобрели 28 машин за счет спонсорских средств. По данным администрации, в целом за 2014-2016 годы парк пополнился на 89 новых машин

В Кузбассе служба скорой медицинской помощи представлена 10 самостоятельными станциями и 18 отделениями в городских и районных больницах. Круглосуточно работают 209 бригад. По итогам прошлого года скорая помощь в среднем по региону доезжала до пациентов за 20 минут в 90,7% случаях. В городах этот показатель чуть выше и составляет 91,1%, в селах ниже - 87,8%, однако с 2013 года он вырос на 5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
5
Первая площадка детского технопарка "Кванториум" открылась в Красноярске
25
Республика Алтай надеется на поддержку по ФЦП для комплекса "Манжерок"
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Такой разный Брежнев: факты из жизни генсека СССР
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался внук Сталина
2
Момент взрыва в переходе на станции "Коломенская" попал на видео
3
Песков прокомментировал планы Навального участвовать в выборах президента России
4
Варваре Карауловой дали 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ
5
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
6
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
7
Минстрой ожидает рост цен на жилье в России в 2017 году
Темы дня
Реклама