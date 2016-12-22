Служба "скорой помощи" Кузбасса получила 19 машин за счет федерального бюджета

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КЕМЕРОВО, 22 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Парк автомобилей службы "скорой медицинской помощи" в Кемеровской области пополнился 19 новыми автомобилями, которые будут работать в 16 муниципалитетах региона. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.
"Новые автомобили "скорой медицинской помощи" - 10 автомобилей марки УАЗ, восемь "Газелей" и один реанимобиль марки Ford - будут обслуживать жителей 16 муниципалитетов", - сказали в пресс-службе. Как уточнили ТАСС в обладминистрации, машины приобретены федеральным центром. Ранее сообщалось, что в этом году в регион уже поступали 33 автомобиля. Таким образом парк пополнился за год на 52 машины, при этом потребность региона в новой автотехнике для "скорой", по данным на сентябрь, составляла около 100 машин.
Поступившее автомобили будут работать в моногородах Анжеро-Судженск, Калтан, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск и других, а также в Чебулинском и Яйском районах. "Новые машины позволят нашим больницам, станциям и отделениям скорой помощи оперативно реагировать на вызовы, и, в целом, улучшить доступность и качество медицинской помощи в территориях", - добавили в пресс-службе.
Всего в регионе более 300 автомобилей "скорой помощи". Как ранее сообщал ТАСС, из общего их количества 17% имеют срок эксплуатации до 3 лет, 40% - до 5 лет. В 2015 году приобрели 28 машин за счет спонсорских средств. По данным администрации, в целом за 2014-2016 годы парк пополнился на 89 новых машин
В Кузбассе служба скорой медицинской помощи представлена 10 самостоятельными станциями и 18 отделениями в городских и районных больницах. Круглосуточно работают 209 бригад. По итогам прошлого года скорая помощь в среднем по региону доезжала до пациентов за 20 минут в 90,7% случаях. В городах этот показатель чуть выше и составляет 91,1%, в селах ниже - 87,8%, однако с 2013 года он вырос на 5%.