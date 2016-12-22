Заксобрание Омской области одобрило бюджет на 2017 год

ОМСК, 22 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Законодательное собрание Омской области одобрило во втором и окончательном чтении бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. Расходы на социальную сферу составят порядка 72% от всех затрат, сообщил ТАСС министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

"Бюджет сохранил свою социальную направленность. Все социальные расходы - а это порядка 72% от бюджета - предусмотрены в полном объеме. Только на выплату заработных плат будет направлено 45% от собственных доходов региона", - рассказал он.

По словам помощника министра финансов Натальи Калининой, доходная часть бюджета по сравнению с 2016 годом выросла с 60,7 млрд рублей до 64,2 млрд, расходная часть осталась на прежнем уровне - 65,5 млрд. Дефицит сократился с 9,6% до 2,4% и составил 1,3 млрд.

Калинина отметила, что доходная часть состоит из трансфертов из федерального бюджета в размере 10,1 млрд и 54,1 млрд собственных поступлений. "После провала по доходам в 2015 году в 2016 году ситуация по доходам стабилизировалась. Мы рассчитываем на небольшой рост по доходам и в 2017 году", - добавила помощник министра.