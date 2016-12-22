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Один из подозреваемых в отравлении суррогатом в Иркутске помещен под домашний арест

Сибирь
22 декабря, 14:49 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 22, декабря. /ТАСС
Также суд планирует рассмотреть в четверг ходатайства еще по троим подозреваемым
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ИРКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Иркутска поместил под домашний арест одного из 13 подозреваемых по делу о массовом отравлении местных жителей суррогатом, сообщил корреспонденту ТАСС старший помощник прокурора по Иркутской области Александр Семенов.

"Суд на данный момент успел избрать меру пресечения одному коммерсанту, у которого хранился суррогатный алкоголь. Мужчина помещен под домашний арест. Также суд планирует рассмотреть сегодня ходатайства еще по троим подозреваемым", - сказал он.

Ранее в четверг ТАСС сообщал, что суд в пятницу и субботу рассмотрит ходатайства об аресте 9 из 13 подозреваемых, причастных к происшествию.

Ранее также сообщалось, что в Иркутской области в связи с массовым отравлением суррогатными спиртосодержащими жидкостями введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов.

Жертвами отравления на данный момент числятся 72 человека.

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Отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске
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