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В Сибири отменяют пассажирские автобусные рейсы из-за сильных морозов

Сибирь
22 декабря, 15:31 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 22, декабря. /ТАСС
С четверга по субботу в Новосибирской области прогнозируется сильный мороз, температура ночью минус 40-45 градусов
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

КЕМЕРОВО, 22 декабря. /ТАСС/. Погодные условия в регионах Западной Сибири, где ожидается похолодание до минус 40-50 градусов, стали причиной отмены пассажирских рейсов либо стыковки автобусов по пути следования, чтобы доехать до пункта назначения парой. Об этом сообщили в справочных службах сибирских автовокзалов.

Как рассказал корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, сильные морозы в Сибири - до минус 43 градусов - продлятся до 25 декабря. "С четверга по субботу в Новосибирской области прогнозируется сильный мороз (температура ночью минус 40-45 градусов). В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае в субботу аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9-19 градусов", - сказал он.

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов

По словам Ягудина, температурные рекорды побиты в новосибирской Кыштовке, где впервые за 40 лет столбик термометра понизился до минус 45 градусов, и в Томской области, где зафиксировали температуру 48 градусов ниже нуля. Сильные морозы внесли изменения в график движения пассажирского транспорта, в том числе на межрегиональных маршрутах.

По данным томского автовокзала, в области из-за аномальных морозов, которые на севере достигают минус 50 градусов, на пятницу отменены более десятка внутрирегиональных автобусных рейсов. Кроме того, отменены вечерние рейсы в Шарыпово (Красноярский край), в Белокуриху и Барнаул (Алтайский край), в Новокузнецк (Кузбасс) и один из рейсов в аэропорт Толмачево (Новосибирск). В справочной автовокзала Барнаула рассказали, что низкие минусовые температуры в Томской области стали причиной отмены вечерних рейсов из Алтайского края. "Вечерних рейсов в Томск не будет 22 и 23 декабря, т.к. в соседнем регионе аномальные морозы, сложная погодная ситуация", - пояснил представитель автовокзала.

В Кемеровской области из-за похолодания изменили расписание движения автобусов межрегиональных маршрутов. Так, по информации "Кузбасспассажиравтотранса", один ночной рейс из Новокузнецка в Томск отменен, при этом два автобуса из Кемерово в соседний сибирский город поедут парой. Аналогичным образом отправятся автобусы в Новосибирск, Красноярск, Белокуриху и Барнаул. Все рейсы либо вечерние, либо ночные.

В Омской области из-за аномально сильных холодов (до минус 50 градусов на севере региона) автобусные рейсы пока не отменяли, сообщили ТАСС в компании "Омскоблавтотранс". "Часть рейсов мы объединили, отправляем в одно время, чтобы автобусы шли большую часть пути парами. Люди относятся к этому с пониманием. А так никаких чрезвычайных ситуаций и поломок не было", - отметил представитель компании.

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