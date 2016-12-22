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Ошибки в действиях экипажа стали причиной крушения вертолета "Газпром-Авиа" в 2013 году

Сибирь
22 декабря, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Признаков отказа авиационной техники, которые могли повлиять на исход аварийного полета, не выявлено
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Несогласованные действия экипажа при взлете стали причиной крушения вертолета компании "Газпром- Авиа" в Томской области в 2013 году, следует из материалов комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), опубликованных на официальном сайте.

"Наиболее вероятной причиной аварии вертолета Ми-8Т RA-25607 явились несогласованные действия экипажа при выполнении взлета, приведшие к развивающемуся интенсивному вращению вертолета по курсу влево и его столкновению с землей", - говорится в сообщении комиссии.

По итогам расследования МАК, способствующими факторами могли явиться: вмешательство командира воздушного судна (КВС) в управление вертолетом без информирования остальных членов экипажа и частичная потеря ситуационной осведомленности и пространственной ориентировки при развитии вращения вертолета по курсу.

В ходе расследования были выявлены такие факторы опасности как: загрязнение разъема автопилота из-за его негерметичности и разброс в широком диапазоне отдельных эксплуатационных характеристик конкретных экземпляров рулевых агрегатов РА-60Б в путевом канале управления (при соответствии деталей каждого конкретного экземпляра предъявляемым требованиям), которые при определенных условиях могут существенно повысить риск возникновения нештатной ситуации в полете. Однако признаков отказа авиационной техники, которые могли повлиять на исход аварийного полета, не выявлено.

14 июля 2013 года на посадочной площадке "Игол-0" в Каргасокском районе Томской области воздушное судно компании "Газпром-Авиа" с 14 пассажирами и тремя членами экипажа на борту при взлете завалилось на бок и упало на землю. В результате происшествия 15 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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