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В алтайском перинатальном центре, построенном за 3 млрд рублей, родился первый ребенок

Сибирь
22 декабря, 15:46 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина
Площадь перинатального центра - 34 тысячи кв. м, здесь находятся около двух тысяч единиц современного медицинского и около 14 тысяч единиц технологического оборудования
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© Официальный сайт Администрации Алтайского края/Антон Федотов

БАРНАУЛ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Первый ребенок родился сегодня в "Алтайском краевом клиническом перинатальном центре "Дар", на строительство которого направлено более 3 млрд рублей из федерального бюджета, сообщила главный врач учреждения Ирина Молчанова. Губернатор региона Александр Карлин побывал на техническом открытии поликлинической части центра.

"Сегодня у нас здесь родилась первая девочка Маша, вес - 3650 граммов, рост - 55 сантиметров, девочка доношенная. Центр построен для пациентов с высоким риском, как материнской смертности, так и перинатальной патологии. Мы ведем таких женщин на всем протяжении беременности и ведем детей до одного года. Кроме того, этот центр построен и для преждевременных родов", - сказала Молчанова.

"Педиатрический и неантологический компонент здесь абсолютно уникальны - это 50 коек для выхаживания новорожденных с патологией, недоношенных и 24 койки - реанимация, причем 12 - для нашего центра и 12 - для детей, которых будем привозить со всей территории края. Общая площадь перинатального центра - 34 тысячи квадратных метров, здесь находятся около двух тысяч единиц современного медицинского и около 14 тысяч единиц технологического оборудования", - добавила главврач.

"Такого качества роддома, перинатального центра в крае еще не было - это новая страница в истории алтайского здравоохранения", - отметил губернатор.

В четверг в перинатальном центре запущено в работу поликлиническое отделение: консультативная поликлиника на 240 посещений в день и женская консультация. Другие подразделения перинатального центра полностью готовы, но пока работают в тестовом режиме - из-за сложной технической "начинки" подключение будет поэтапным. В составе учреждения будет работать центр пренатальной диагностики, центр ЭКО, дистанционный консультативный центр с выездными бригадами. Организована работа отделений патологии беременных, патологии новорожденных и недоношенных детей, также созданы отделения гинекологии, реанимации для женщин и для новорожденных, дневной стационар и клинико-диагностическая лаборатория.

Работы начались в октябре 2014 года. Общая стоимость затрат на строительство здания и оснащение его необходимым оборудованием составила порядка 3 млрд рублей.

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