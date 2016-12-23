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Крупная компания оштрафована в Томской области за нелегальное производство пивных напитков

Сибирь
23 декабря, 7:39 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 23, декабря. /ТАСС
Компания не уплачивала соответствующие налоги, предполагаемые потери бюджета составили более 500 тыс. рублей
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ТОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Управление Росалкогольрегулирования по Сибири оштрафовало крупного производителя пивоваренной продукции "Родники" в Томской области за производство продукции без лицензии, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Нелегальное производство слабоалкогольной продукции было выявлено при проведении совместных мероприятий межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО и сотрудников управления МВД по Томской области. У производителя изъято 15 единиц технологического оборудования и 4992 бутылки (2496 литров) готового к продаже пивного напитка EXTRA MIX крепостью 6,5%", - сообщили в пресс-службе.

По словам руководителя ведомства Алексея Крупина, ООО "Родники" имеет разрешение на производство пивных напитков, однако, согласно заключению эксперта, "пивной напиток EXTRA MIX пива не содержит". "По сути, компания производила слабоалкогольную продукцию без лицензии и не уплачивала соответствующие виду продукции налоги. Предполагаемые потери бюджета составили более 500 тыс. рублей", - привели в пресс-службе слова Крупина.

В итоге компания оштрафована на 200 тыс. рублей за производство продукции без соответствующей лицензии. Оборудование и продукция будут уничтожены.

По данным ведомства, объем производства пивоваренной продукции в Сибири в 2015 году снизился на 1,4% по сравнению с 2014 годом - до 1,3 млрд литров. За девять месяцев 2016 года производство выросло на 9% и превысило 1 млрд литров. Доля Сибири в общем объеме производства пива и пивных напитков по РФ составляет 16,9%.

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