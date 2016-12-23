Крупная компания оштрафована в Томской области за нелегальное производство пивных напитков

Инвестпрограмма Дальневосточной желдороги в 2017 г. вырастет до 44,8 млрд рублейТранспорт 23 декабря, 11:28
Тематический поезд, посвященный Кубку конфедераций по футболу, запущен в московском метроСпорт 23 декабря, 11:21
Югра продолжит претендовать на проведение этапов Кубка мира по биатлонуСпорт 23 декабря, 11:12
Сенатор опроверг слухи о возможном двукратном росте цен на сигареты в 2017 годуЭкономика и бизнес 23 декабря, 11:09
Мутко: Россия не готова отказываться от проведения соревнований по зимним видам спортаСпорт 23 декабря, 11:08
ЦСКА намерен арендовать у "Эвертона" Умара НиассаСпорт 23 декабря, 11:03
Экспертиза показала, что не все отравившиеся суррогатом в Иркутске пили метиловый спиртПроисшествия 23 декабря, 10:59
Мутко: каждая арена Кубка конфедераций должна провести не менее трех тестовых мероприятийСпорт 23 декабря, 10:59
ТАСС запустил проект "Россия онлайн"Новости агентства 23 декабря, 10:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Управление Росалкогольрегулирования по Сибири оштрафовало крупного производителя пивоваренной продукции "Родники" в Томской области за производство продукции без лицензии, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Нелегальное производство слабоалкогольной продукции было выявлено при проведении совместных мероприятий межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО и сотрудников управления МВД по Томской области. У производителя изъято 15 единиц технологического оборудования и 4992 бутылки (2496 литров) готового к продаже пивного напитка EXTRA MIX крепостью 6,5%", - сообщили в пресс-службе.
По словам руководителя ведомства Алексея Крупина, ООО "Родники" имеет разрешение на производство пивных напитков, однако, согласно заключению эксперта, "пивной напиток EXTRA MIX пива не содержит". "По сути, компания производила слабоалкогольную продукцию без лицензии и не уплачивала соответствующие виду продукции налоги. Предполагаемые потери бюджета составили более 500 тыс. рублей", - привели в пресс-службе слова Крупина.
В итоге компания оштрафована на 200 тыс. рублей за производство продукции без соответствующей лицензии. Оборудование и продукция будут уничтожены.
По данным ведомства, объем производства пивоваренной продукции в Сибири в 2015 году снизился на 1,4% по сравнению с 2014 годом - до 1,3 млрд литров. За девять месяцев 2016 года производство выросло на 9% и превысило 1 млрд литров. Доля Сибири в общем объеме производства пива и пивных напитков по РФ составляет 16,9%.