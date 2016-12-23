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В Томске повышают проезд в общественном транспорте на 1 рубль с 2017 года

Сибирь
23 декабря, 8:05 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 23, декабря. /ТАСС
Стоимость проезда в электротранспорте вырастет до 16 рублей, в маршрутных автобусах - до 18 рублей, для пенсионеров - до 15 рублей
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© Артем Геодакян/ТАСС

ТОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Томска с 1 января 2017 года повышают предельный тариф на проезд в общественном транспорте на 1 рубль, сообщил ТАСС начальник городского управления муниципального заказа и тарифной политики Андрей Комогорцев. Последний раз тариф на проезд в Томске повышался два года назад.

"Мэр Томска подписал постановление о повышении предельного максимального тарифа тарифа с 1 января на 1 рубль на всех видах транспорта, за исключением багажа и проезда пенсионеров в электротранспорте - для них тариф останется неизменным, 12 рублей", - сказал он.

По его словам, последний раз тариф на проезд в Томске повышался два года назад. Нынешнее повышение обусловлено инфляцией.

Стоимость проезда в электротранспорте вырастет до 16 рублей, в маршрутных автобусах - до 18 рублей, для пенсионеров - до 15 рублей. Провоз багажа останется в размере 10 рублей. "У нас стоимость проезда одна из самых низких и в Сибирском федеральном округе, и по всей России", - подчеркнул собеседник.

С 1 января в Томске начинает также действовать новая маршрутная сеть. Несколько изменились маршруты, исключены дублирующие направления. Проведены аукционы на право перевозок на каждом маршруте, причем, согласно требованиям аукционов, возраст автобусов в первый год не должен превышать 12 лет, далее - 10 лет. Все транспортные средства должны быть оборудованы системами ГЛОНАСС и видеонаблюдения. На каждом маршруте должен работать минимум один автобус, оборудованный для перевозки лиц с ограниченными возможностями, обязательно также наличие кондуктора, установлен дресс-код для водителей.

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