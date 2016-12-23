Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

До семи лет тюрьмы грозит 10 жителям Кемерова за незаконную регистрацию 700 мигрантов

Сибирь
23 декабря, 8:51 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
Организаторами группы были 52-летняя женщина и 35-летний мужчина, который подыскивал в городе мигрантов, нуждавшихся во временной регистрации
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Прокуратура в Кемеровской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 10 человек, занимавшихся, по версии следствия, организацией незаконного пребывания 700 иностранцев в РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Участникам (преступной группы) предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). За совершение преступления уголовным законом предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы", - уточнили в прокуратуре.

В группе было два организатора - 52-летняя женщина и 35-летний мужчина, который подыскивал в Кемерове мигрантов, нуждавшихся во временной регистрации. Женщина привлекла еще восемь сообщников - жителей областного центра. Они либо выступали в качестве принимающих сторон и за деньги ставили на учет у себя в квартирах иностранцев, либо за вознаграждение подыскивали других людей, кто мог зарегистрировать мигрантов, но реально не предоставлял им возможности для проживания.

Как уточнили в ведомстве, бланки уведомлений о прибытии иностранца изготавливались на компьютере, для конспирации участники не вели разговоры о постановке на учет иностранцев при посторонних. По данным пресс-службы, два участника преступной группы ранее привлекались к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранцев.

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Кемеровской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
5
Первая площадка детского технопарка "Кванториум" открылась в Красноярске
25
Республика Алтай надеется на поддержку по ФЦП для комплекса "Манжерок"
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США призвали Россию отменить закон об иностранных агентах‍
2
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения барду Александру Новикову
3
Reuters: "Исламское государство" заживо сожгло двух турецких военных
4
Трамп не хочет видеть знаменитостей на инаугурации
5
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
6
В Госдепе усомнились в высказывании Путина о превосходстве российской армии
7
В Москве проходит прощание с артистом Вячеславом Шалевичем
Темы дня
Реклама