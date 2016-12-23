До семи лет тюрьмы грозит 10 жителям Кемерова за незаконную регистрацию 700 мигрантов

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Прокуратура в Кемеровской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 10 человек, занимавшихся, по версии следствия, организацией незаконного пребывания 700 иностранцев в РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Участникам (преступной группы) предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). За совершение преступления уголовным законом предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы", - уточнили в прокуратуре.

В группе было два организатора - 52-летняя женщина и 35-летний мужчина, который подыскивал в Кемерове мигрантов, нуждавшихся во временной регистрации. Женщина привлекла еще восемь сообщников - жителей областного центра. Они либо выступали в качестве принимающих сторон и за деньги ставили на учет у себя в квартирах иностранцев, либо за вознаграждение подыскивали других людей, кто мог зарегистрировать мигрантов, но реально не предоставлял им возможности для проживания.

Как уточнили в ведомстве, бланки уведомлений о прибытии иностранца изготавливались на компьютере, для конспирации участники не вели разговоры о постановке на учет иностранцев при посторонних. По данным пресс-службы, два участника преступной группы ранее привлекались к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранцев.

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Кемеровской области.