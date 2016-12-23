В Барнауле горит четырехэтажное здание Радиозавода

БАРНАУЛ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Здание Радиозавода горит в городе Барнауле Алтайского края, пожар охватил все четыре этажа одной из построек предприятия, погибших и травмированных нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Барнаульский гарнизон ликвидирует сложный пожар в здании радиозавода, горят все четыре этажа в одной из построек комплекса. Здание 1943 года постройки, внутри много горючих материалов, планировка помещений сложная. Огонь распространяется по деревянным перекрытиям и по вентиляционных каналам", - сказали в ведомстве.

Для бесперебойной подачи воды на место тушения проложено две магистральные линии от водоисточников, для работы в задымленных помещениях задействованы 5 звеньев газодымозащитной службы. Для работы на месте происшествия привлечены 74 человека 24 единицы техники, из них от МЧС - 59 человек, 20 единиц техники. Ликвидация пожара продолжается.