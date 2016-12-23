В Улан-Удэ открылась первая частная поликлиника, работающая по ОМС

Большая пресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнПолитика 23 декабря, 11:30
Инвестпрограмма Дальневосточной желдороги в 2017 г. вырастет до 44,8 млрд рублейТранспорт 23 декабря, 11:28
Тематический поезд, посвященный Кубку конфедераций по футболу, запущен в московском метроСпорт 23 декабря, 11:21
Статистика больших пресс-конференций президента РФ Владимира Путина. ДосьеБиографии и справки 23 декабря, 11:21
Югра продолжит претендовать на проведение этапов Кубка мира по биатлонуСпорт 23 декабря, 11:12
Сенатор опроверг слухи о возможном двукратном росте цен на сигареты в 2017 годуЭкономика и бизнес 23 декабря, 11:09
Мутко: Россия не готова отказываться от проведения соревнований по зимним видам спортаСпорт 23 декабря, 11:08
ЦСКА намерен арендовать у "Эвертона" Умара НиассаСпорт 23 декабря, 11:03
Экспертиза показала, что не все отравившиеся суррогатом в Иркутске пили метиловый спиртПроисшествия 23 декабря, 10:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Первая в Бурятии частная поликлиника врачей общей практики открылась в Улан-Удэ. Об этом сообщили в правительстве республики.
"Новое лечебное учреждение создано на основе государственно-частного партнерства на базе медицинского центра "Диамед". Вся медицинская помощь здесь будет оказываться бесплатно, на основании полиса ОМС", - уточнили в пресс-службе регионального кабмина.
В поликлинике будут обслуживаться жители четырех отдаленных от центра города густонаселенных кварталов. Рассчитан медицинский участок на 3 тыс. человек. "Уже сейчас к нему прикрепились 1,5 тыс. горожан", - отметили в пресс-службе.
Здесь есть процедурный, прививочный кабинеты, физиокабинет. Прием будут вести врач общей практики, окулист, невролог, физиотерапевт и другие специалисты. Также в поликлинике будет работать дневной стационар. В планах открытие отделения педиатрии.
Главный врач медицинского центра "Диамед" Юрий Балханов отметил, что "в случае безубыточности проекта компания готова взять дополнительные социальные обязательства - заходить и в другие "проблемные" места города, и в районы республики".
"У нас этот институт только зарождается. Бурятия в этом направлении шагает впереди соседних регионов Иркутской области и Забайкальского края", - сказал на церемонии открытия поликлиники глава Бурятии Вячеслав Наговицын. По его мнению, увеличение количества подобных медучреждений приведет к конкуренции, а соответственно, и к росту качества медицинских услуг. "В скором времени на базе "Диамеда" будет создаваться специальная структура для консультирования всех докторов, которые хотели бы этим заняться", - сказал Наговицын.