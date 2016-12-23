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В Улан-Удэ открылась первая частная поликлиника, работающая по ОМС

Сибирь
23 декабря, 9:45 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
Медучреждение будет обслуживать три тысячи человек
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© Сергей Бобылев/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Первая в Бурятии частная поликлиника врачей общей практики открылась в Улан-Удэ. Об этом сообщили в правительстве республики.

"Новое лечебное учреждение создано на основе государственно-частного партнерства на базе медицинского центра "Диамед". Вся медицинская помощь здесь будет оказываться бесплатно, на основании полиса ОМС", - уточнили в пресс-службе регионального кабмина.

В поликлинике будут обслуживаться жители четырех отдаленных от центра города густонаселенных кварталов. Рассчитан медицинский участок на 3 тыс. человек. "Уже сейчас к нему прикрепились 1,5 тыс. горожан", - отметили в пресс-службе.

Здесь есть процедурный, прививочный кабинеты, физиокабинет. Прием будут вести врач общей практики, окулист, невролог, физиотерапевт и другие специалисты. Также в поликлинике будет работать дневной стационар. В планах открытие отделения педиатрии.

Главный врач медицинского центра "Диамед" Юрий Балханов отметил, что "в случае безубыточности проекта компания готова взять дополнительные социальные обязательства - заходить и в другие "проблемные" места города, и в районы республики".

"У нас этот институт только зарождается. Бурятия в этом направлении шагает впереди соседних регионов Иркутской области и Забайкальского края", - сказал на церемонии открытия поликлиники глава Бурятии Вячеслав Наговицын. По его мнению, увеличение количества подобных медучреждений приведет к конкуренции, а соответственно, и к росту качества медицинских услуг. "В скором времени на базе "Диамеда" будет создаваться специальная структура для консультирования всех докторов, которые хотели бы этим заняться", - сказал Наговицын.

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