Дороги Барнаула отремонтируют к 2025 году за 14,4 млрд рублей

БАРНАУЛ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Дороги Барнаула будут отремонтированы до 2025 года в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные доги". Работы обойдутся в 14,4 млрд рублей, сообщил журналистам замначальника управление строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Алтайского края Дмитрий Коровин.

"Запланированный объем средств по программе - 14,4 млрд рублей, но сумма может корректироваться, к 2025 году мы должны провести ремонт на 839 км автодорог барнаульской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". На 2017 год предусмотрено 637,5 млн из федерального бюджета, и городу надо внести не меньше этой суммы из консолидированного бюджета. Мы выполняем это обязательство - общая сумма на 2017 год по программе составит 1 млрд 372 млн. В 2018 году общее финансирование программы предусматривает 1 млрд 730 млн, из федерального бюджета будет направлено 765 млн, такая же сумма будет направляться ежегодно до 2025 года", - сказал он.

По словам Коровина, реализация программы предполагается в два этапа. На первом этапе - до 2019 года - необходимо привести к нормативу улично-дорожной сети 50% автодорог, и при этом добиться снижения мест концентрации ДТП в два раза, за основу взяли 60 таких мест. Мероприятия должны быть некапиталоемкие - только ремонты. На втором этапе до 2025 года будут построены путепроводы, развязки, пешеходные переходы.

В 2017 году планируется отремонтировать 58 км автодорог, в 2018 году - 97 км. Для ликвидации мест ДТП будет реализовываться программа безопасности дорожного движения, установят 14 светофоров и 16 комплексов фото-видеофиксации.

В Алтайском крае находится самая протяженная в РФ сеть автодорог федерального, регионального и местного значения - 55,5 тыс. км. На реконструкцию и развитие дорог в 2017 году из всех источников будет направлено в общей сложности 12,48 млрд рублей, в 2016 году было направлено 12,2 млрд рублей.