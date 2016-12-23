До 50% средств на строительство дороги в обход Барнаула может быть привлечено от "Платона"

БАРНАУЛ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Средства системы "Платон" могут быть привлечены на строительство обхода столицы Алтайского края - города Барнаула - до 80% необходимой суммы на строительство моста и до 50% - на автодорогу. Об этом сообщил в пятницу журналистам замначальника управления строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства региона Дмитрий Коровин.

"Есть несколько вариантов в части привлечения средств от "Платона" - до 80% можно получить на мост и до 50% - на автодорогу, но это будет решено позднее. Мы только начинаем тему проектирования обхода Барнаула и моста", - сказал Коровин.

По словам начальника управления автодорог Алтайского края ("Алтайавтодор") Василия Мотуза, организация, которая будет с 2017 года выполнять проектные работы по обходу города Барнаула, уже определена - это институт "Стройпроект" из Санкт-Петербурга, который намерен сделать проект за 682 млн рублей от первоначальной тендерной стоимости в 758 млн рублей. Как отметил Мотуз, институт ранее проектировал скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, дублер курортного проспекта в Сочи, Бугринский мост в Новосибирске и обход Хабаровска.

"Это серьезная контора с большим опытом, но и обход Барнаула, будущий мост через Обь - серьезный судоходный объект. Паводок в 2014 году показал, как может себя вести река, работа будет очень большая - проектировщики будут бурить лед на Оби, определять, какими должны быть опоры моста, им нужно будет смоделировать поведение реки во время паводка, будут вестись работы в пойме реки, возможно, будут предлагаться варианты эстакадной части", - пояснил руководитель "Алтайавтодора".

Как сообщалось ранее, стоимость объезда Барнаула с проектных 18 млрд рублей может увеличиться до 20 млрд - к концу 2017 года предполагается получить заключение Главгосэкспертизы. Проект включает строительство более 60 км автодороги I технической категории с 4 полосами, 14 мостов, в том числе основного через реку Обь. Прогноз по интенсивности движения - более 14 тысяч автомобилей в сутки. Объездная дорога необходима столице Алтайского края для разгрузки дорог - среднесуточная интенсивность движения на подъездах к Барнаулу достигает 20 тысяч автомобилей, и показатель постоянно растет.