На "Томскнефтехиме" остановлена линия по производству полиэтилена

ТОМСК, 26 декабря. /ТАСС/. Одна из двух линий по производству полиэтилена на "Томскнефтехиме" (входит в "Сибур") остановлена, причины выясняются. Пострадавших нет, сообщили ТАСС пресс-службе компании.

"В 09:10 (05:10 мск) остановилась одна из линий по производству полиэтилена. Штатно сработала аварийная система защиты, произошел технологический сброс давления с линий", - сообщили в пресс-службе.

Пострадавших нет, уточнили на предприятии. "Оборудование в исправном состоянии, идет проверка систем производства, линия готовится к пуску. Вторая линия и все остальные производства "Томскнефтехима" работают в штатном режиме", - уточнили на предприятии, отметив, что обстоятельства и причины произошедшего расследуются.

Как писали пользователи в социальных сетях, инцидент на предприятии сопровождался неким хлопком или взрывом.

Между тем, как сообщили в пресс-службе администрации Томской области, хлопок, который услышали жители северной окраины Томска, был технологическим сбросом на факельную установку "Томскнефтехима". "Инцидент не несет угрозы для жителей и окружающей среды", - подчеркнули в областной администрации.

"Томскнефтехим" - структура "Сибура" и один из крупнейших российских производителей полимеров - полипропилена и полиэтилена высокого давления. Продукция поставляется в Россию, Германию, Китай, Латвию, Украину, Казахстан и другие страны.