Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На "Томскнефтехиме" остановлена линия по производству полиэтилена

Сибирь
26 декабря, 8:01 UTC+3 ТОМСК 26, декабря. /ТАСС
Штатно сработала аварийная система защиты, причины выясняются
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 26 декабря. /ТАСС/. Одна из двух линий по производству полиэтилена на "Томскнефтехиме" (входит в "Сибур") остановлена, причины выясняются. Пострадавших нет, сообщили ТАСС пресс-службе компании.

"В 09:10 (05:10 мск) остановилась одна из линий по производству полиэтилена. Штатно сработала аварийная система защиты, произошел технологический сброс давления с линий", - сообщили в пресс-службе.

Пострадавших нет, уточнили на предприятии. "Оборудование в исправном состоянии, идет проверка систем производства, линия готовится к пуску. Вторая линия и все остальные производства "Томскнефтехима" работают в штатном режиме", - уточнили на предприятии, отметив, что обстоятельства и причины произошедшего расследуются.

Как писали пользователи в социальных сетях, инцидент на предприятии сопровождался неким хлопком или взрывом.

Между тем, как сообщили в пресс-службе администрации Томской области, хлопок, который услышали жители северной окраины Томска, был технологическим сбросом на факельную установку "Томскнефтехима". "Инцидент не несет угрозы для жителей и окружающей среды", - подчеркнули в областной администрации.

"Томскнефтехим" - структура "Сибура" и один из крупнейших российских производителей полимеров - полипропилена и полиэтилена высокого давления. Продукция поставляется в Россию, Германию, Китай, Латвию, Украину, Казахстан и другие страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Фото
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
5
Первая площадка детского технопарка "Кванториум" открылась в Красноярске
25
Республика Алтай надеется на поддержку по ФЦП для комплекса "Манжерок"
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: причиной смерти Джорджа Майкла могла стать сердечная недостаточность
2
Захарова: "радость" по поводу аварии Ту-154 выражают киевские радикалы и националисты
3
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
4
Платная парковка впервые появится в 17 районах Москвы
5
Полиция трактует смерть Джорджа Майкла как невыясненную
6
Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня