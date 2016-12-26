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Аэропорт Толмачево планирует рост пассажиропотока на 14% в 2017 году

Сибирь
26 декабря, 7:51 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, декабря. /ТАСС
В этом году Толмачево впервые в своей истории достиг объема пассажиропотока в 4 млн рублей за счет увеличения числа пассажиров на внутренних авиалиниях
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НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Новосибирский международный аэропорт Толмачево планирует увеличить общий пассажиропоток на 14%, доведя его до 4,7 млн пассажиров. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ОАО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич.

"Мы прогнозируем рост порядка 14%. При этом, рост на внутренних линиях - 13%, на международных направлениях - 15,5 %. Но по международным направлениям нужно понимать, что это будет, во-первых, "эффект низкой базы", и, во-вторых, в значительной степени отложенный спрос, который формировался в 2015-2016 годах", - сказал Янкилевич.

Он отметил, что в связи с планируемым увеличением пассажиропотока Толмачево планирует вложить в 2017 году порядка 200 млн рублей в улучшение обслуживания пассажиров. Общий объем инвестиционной программы аэропорта составляет 300 млн рублей. Средства также пойдут на приобретение новой аэродромной техники.

В этом году аэропорт Толмачево впервые в своей истории достиг объема пассажиропотока в 4 млн рублей за счет увеличения числа пассажиров на внутренних авиалиниях.

Толмачево - крупнейший за Уралом международный авиаузел. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс., на международных - 1,3 тыс. пассажиров в час. Аэропорт связан регулярными рейсами с крупнейшими городами России, населенными пунктами Сибири, а также Болгарией, Германией, Китаем, Грецией и другими странами.

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