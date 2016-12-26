Клинические испытания препарата для новой терапии рака могут начаться к 2020 году

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Институт ядерной физики СО РАН (ИЯФ СО РАН) совместно с томским НИИ онкологии и другими исследовательскими институтами планируют выйти к 2020 году на клинические испытания препарата для бор-нейтронозахватной терапи (БНЗТ), сообщил журналистам директор ИЯФ СО РАН, академик Павел Логачев. Для реконструкции здания под клинику, где будут проводиться клинические исследования, необходимо 100 млн рублей.

"Мы надеемся на поддержку ФАНО и планируем, что нам удастся в ближайшие годы реконструировать к 2020 году здание на территории нашего института для проведения реальных клинических испытаний, которые может провести НИИ онкологии Томского медицинского центра. Ускоритель мы можем взять на себя и к 2020 году выйти на клинические испытания", - сказал он.

Академик добавил, что в рамках работы над терапией создана комплексная программа научных исследований в рамках ФАНО, она поддержана руководством этой организации и объединяет много институтов - физических, химических, биологических, медицинских, на базе которых будет создаваться отечественный препарат для БНЗТ. В частности, в проекте участвуют Институт органической химии СО РАН, Институт элементоорганических соединений РАН в Москве, томский НИИ онкологии. На базе этих институтов будет создаваться отечественный препарат для БНЗТ.

Суть метода

Бор-нейтронозахватная терапия рака позволяет избирательно уничтожать клетки опухолей. Суть метода состоит в том, что в опухолевых клетках, в отличие от здоровых, накапливается стабильный изотоп бор-10, а потом они облучаются нейтронами. В результате внутри клетки происходит ядерная реакция, и клетка гибнет.

Ранее специалисты ИЯФ завершили эксперимент, направленный на борьбу с тяжелым раковым заболеванием - глиомой головного мозга. Как сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории БНЗТ Сергей Таскаев, он показал правильность расчетов - больные клетки, накопившие бор, действительно погибают от воздействия нейтронов. Ученым удалось уничтожить таким образом 99 % раковых клеток.

Всего в мире на данный момент существуют четыре ускорителя, способных генерировать нейтроны нужных параметров, и только один из них уже готов к экспериментам с биологическими культурами. Это "Тандем-БНЗТ" - компактный ускорительный источник, разработанный и изготовленный в ИЯФ СО РАН.

Исследованиями в этой области Институт занимается уже более 20 лет. В сентябре 2014 года на грант Российского научного фонда в ИЯФ была создана лаборатория БНЗТ.