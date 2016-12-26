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Сенатор от Бурятии академик РАН Арнольд Тулохонов написал заявление о сложении полномочий

Сибирь
26 декабря, 12:33 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
Окончательное решение о дальнейшем его членстве в верхней палате российского парламента будут принимать сенаторы на первой в 2017 году сессии Совфеда
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Арнольд Тулохонов

Арнольд Тулохонов

© Антон Новодережкин/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Сенатор от Бурятии академик Российской академии наук (РАН) Арнольд Тулохонов написал заявление о сложении с себя полномочий члена Совета Федерации по собственному желанию, решение будет принято в январе 2017 года. Об этом он сообщил журналистам.

"Я написал заявление об освобождении меня от должности члена Совета Федерации. Копия есть у главы республики Вячеслава Наговицына, документ поступит также в администрацию президента РФ", - сказал он.

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В числе избранных в октябре членов РАН 14 представителей власти

Тулохонов пояснил, что окончательное решение о дальнейшем его членстве в верхней палате российского парламента будут принимать сенаторы, это произойдет на первой в 2017 году сессии Совфеда - 17 января.

"Они будут голосовать, - сказал Тулохонов. - Если не в пользу меня, то тогда Наговицыну нужно будет рекомендовать нового сенатора от Бурятии, и опять будет голосование членов Совета Федерации уже по новой кандидатуре".

В случае сложения полномочий академик РАН, как он сам заявил, "в политике больше участвовать не будет" и "продолжит заниматься наукой". Он является научным руководителем Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН, в его профессиональную компетенцию входит экономическая и физическая география, Байкальский регион, климатология, метеорология.

Академики РАН во власти

Выборы в РАН завершились 28 октября этого года, всего по их результатам были утверждены кандидатуры 176 новых академиков и 323 новых членов-корреспондентов, из них 14 - представители власти. 23 ноября на заседании Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин заявил, что намерен предоставить чиновникам, избранным в РАН вопреки его указанию не делать этого, "возможность заниматься наукой".

После этого ряд СМИ поспешили определить сенатора от Бурятии к возможным претендентам на увольнение. Сам Тулохонов заявил, что "не является госслужащим" и "имеет право совмещать членство в Совете Федерации с образовательной, научной и иной творческой работой".

67-летний доктор географических наук Арнольд Тулохонов, с 2001 по 2013 год возглавлявший Байкальский институт природопользования Сибирского отделения РАН, является членом Совета Федерации от Бурятии на протяжении трех последних лет.

Академиком РАН он утвержден 26 октября 2016 года. Тулохонов является специалистом в области физической и экономической географии, в верхней палате российского парламента он входит в комитет по науке, образованию, культуре и информационной политике. В ходе своей работы в Совете Федерации он выступает в интересах защиты экологии, главным образом, Байкальского региона, его экономического развития. Также в компетенции сенатора от Бурятии входят вопросы сотрудничества с государствами Азиатско- Тихоокеанского региона и освоения Арктики.

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