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Новосибирские инженеры разработают первый российский двигатель для наноспутников

Сибирь
26 декабря, 12:58 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, декабря. /ТАСС
По данным создателей, новый двигатель призван увеличить срок службы космического аппарата, решить проблему космического мусора и стыковки спутников на орбите
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НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Новосибирские инженеры разработают в течение двух-трех лет первый отечественный двигатель для наноспутников (малые спутники массой 1-10 кг), который будет полезен в связи с ожидающимся запретом на запуск космических аппаратов, не оснащенных системами утилизации. Об этом сообщили в пресс-службе стартап-акселератора GenerationS, проводимого АО "РВК".

"Основной акцент новаторы делают на разработке особой конфигурации сопла для двигателя, утверждая, что оно будет работать эффективнее, чем зарубежные аналоги. Новый двигатель призван увеличить срок службы космического аппарата, решить проблему космического мусора и стыковки спутников на орбите. Ожидается, что через пять лет в космическое пространство будет выведено не менее 500 спутников, что существенно загрязнит среду", - говорится в сообщении.

Разработчиками являются инженеры Иван Тимофеев и Владимир Анискин совместно с российским производителем авиадвигателей НПО "Сатурн". Создатели двигателя отмечают, что он будет востребован в свете возможных грядущих запретов на вывод в космос аппаратов, не оснащенных собственными системами утилизации и остающихся на орбите после завершения срока службы. Соответствующие законопроекты сейчас разрабатывают многие страны мира в связи с большим количеством космического мусора вокруг Земли. Двигатели же позволяют спутникам уйти с орбиты, не став мусором после завершения срока службы.

Еще одним преимуществом двигателя станет его низкая цена - на 10-20 тыс. долларов дешевле зарубежных аналогов. Разработчики планируют продавать свои изделия за 50 тыс. долларов. Они намерены сотрудничать с российскими и зарубежными кампаниями, которые заинтересованы в запуске сравнительно недорогих спутников различного назначения. Сейчас Тимофеев и Анискин разработали прототип двигателя.

Наноспутники - класс малых спутников, спектр применения которых очень широк. Их используют для экологического мониторинга, астрономических наблюдений, тестирования различных космических технологий и других целей.

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