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Главу одного из районов Кузбасса подозревают в незаконном вводе режима ЧС

Сибирь
26 декабря, 13:32 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
Это позволило привлечь к ремонту ЛЭП подрядную организацию без конкурса, что нанесло ущерб бюджету района на сумму более 900 тыс. рублей
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КЕМЕРОВО, 26 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Глава Новокузнецкого района Кемеровской области Евгений Манузин подозревается в превышении должностных полномочий из-за безосновательно ввода режима ЧС в поселке Подстрелка. Это позволило привлечь к ремонту ЛЭП подрядную организацию без конкурса, что нанесло ущерб бюджету района на сумму более 900 тыс. рублей, сообщили сегодня в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Глава Новокузнецкого муниципального района подозревается в совершение преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления", - говорится в сообщении. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

Контрольно-счетная палата Кемеровской области в ходе проверки использования бюджетных средств в Новокузнецком районе выяснила, что местная администрация в июле-августе 2015 года безосновательно ввела режим ЧС в поселке Подстрелка. После этого между Управлением по защите населения и территории Новокузнецкого района и ООО "ЭнергоПодряд" был заключен контракт, согласно которому организация выполнила ремонт воздушной линии ЛЭП 0,4 кВ по завышенной стоимости. По версии следствия, режим ЧС был объявлен без законных оснований, оплата выполненных работ была проведена чего без проверки их объема и качества.

По ходатайству следователя суд отстранил чиновника на период расследования от занимаемой должности. По данным совета народных депутатов Новокузнецкого района, на основании постановления Центрального районного суда Новокузнецка о временном отстранении Евгения Манузина от должности главы района полномочия временно возложены на первого замглавы.

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