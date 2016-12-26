Глава Тувы предложил присвоить республиканской филармонии имя Валерия Халилова

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Источник: в районе крушения Ту-154 обнаружены тела еще двух погибшихПроисшествия 26 декабря, 17:26
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КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Имя руководителя ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибшего в катастрофе самолета Ту-154 в районе Сочи, может быть присвоено Тувинской государственной филармонии. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Тувы Шолбан Кара-оол.
"Предлагаю присудить имя Валерия Михайловича Халилова, заслуженного деятеля искусств Республики Тыва, филармонии республики. Это будет нашей благодарностью и памятью славному сыну России", - написал Кара-оол.
Глава Тувы отметил, что "масштаб личности генерала Халилова таков, что он оказал <...> самое плодотворное влияние и помощь в развитии искусства и культуры народа". "Неоднократно бывал в самых отдаленных районах с масштабными концертами своего ансамбля. Непосредственно участвовал в профессиональном становлении наших музыкальных коллективов, в особенности, духовых и симфонических оркестров. Именно он, например, корректировал аранжировку нашего гимна", - написал Кара-оол.
В 2014 году в подарок к столетию единения России и Тувы Халилов написал марш "Тыва".
Авиакатастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. К настоящему моменту обнаружены 11 тел погибших.