СК проводит проверку по обрушению крыши "Ашана" в Барнауле

БАРНАУЛ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Следственное управление СК по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по факту частичного обрушения потолочных конструкций в ТРЦ "Галактика" в помещении магазина "Ашан" в городе Барнаул, сообщили в ведомстве.

"Вечером 26 декабря 2016 года в торгово-развлекательном центре "Галактика" города Барнаула в помещении магазина "Ашан" произошло обрушение части потолочных конструкций. Граждане были эвакуированы, никто из посетителей ТРЦ не пострадал. По факту происшествия инициировано проведение доследственной проверки", - сказали в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по региону обрушение произошло на 50 квадратных метрах, пострадавших нет.