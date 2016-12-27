Спасший девочку в реке томский семиклассник получил медаль "За мужество в спасении"

ТОМСК, 27 декабря. /ТАСС/. Юный житель села Назина Александр Черкашин, который спас тонувшую в протоке реки Обь девятилетнюю девочку, получил медаль "За мужество в спасении", сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Медаль "За мужество в спасении" Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" вручена Александру Черкашину на торжественном мероприятии, посвященному Дню спасателя Российской Федерации", - сказали в пресс-службе. Школьник получил медаль, удостоверение и подарок.

По данным ведомства, происшествие на протоке Оби у села Назина Александровского района случилось 20 июня. Девятилетняя девочка купалась и начала тонуть, не успев позвать на помощь. Это вовремя заметил 13-летний Саша Черкашин, который находился на берегу. Он бросился на помощь и вытащил девочку на берег.

По информации МЧС, Черкашин побывал в гостях в региональном главке, где увидел, как работают специалисты смены Центра управления в кризисных ситуациях. Мальчика особенно заинтересовало, как формируется прогноз возможных чрезвычайных ситуаций и как работает система ГЛОНАСС.