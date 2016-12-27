Центр изучения и сохранения пресной воды может появиться на берегах Байкала

УЛАН-УДЭ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Глава Бурятии Вячеслав Наговицын инициировал создание в республике Центра изучения и сохранения пресной воды. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

"Проработать вопрос и внести до 1 февраля 2017 года предложение по созданию Мирового центра изучения и сохранения пресной воды глава региона поручил Минприроды и Минпромторгу Бурятии, работа должна проходить совместно с Байкальским институтом природопользования Сибирского отделения (БИП СО) РАН", - сказали в пресс-службе.

Международный центр, считает Наговицын, необходимо создать на базе БИП СО РАН. "Я готов выйти с этой инициативой на федеральный уровень, - сказал он. - Нужно привлечь со всего мира ученых, которые занимаются изучением воды профессионально. Такой институт позволит также сохранить экосистему озера Байкал".

Директор БИП СО РАН Ендон Гармаев считает инициативу "нужной и своевременной", "так как ситуация с питьевой водой на планете с каждым годом только ухудшается". "Я пока не могу комментировать конкретику создания такой структуры, но, если нам поручают реализацию идеи, то мы подготовим обоснование, свое видение конструкции такого центра. Байкальский институт природопользования СИ РАН располагает определенной базой результатов исследований по этой тематике, поэтому в этом плане сложностей не возникнет", - отметил он.

Россия обладает почти четвертью мировых запасов пресной воды, из которых на озеро Байкал приходится 23 тыс. кубокилометров, а это 20% от мировых запасов поверхностных пресных вод, причем в Байкале они отличаются высоким качеством, так как имеют слабую минерализацию.